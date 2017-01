Salut,



petit partage de vidéos autour de Resident Evil, j'attends énormément RE 7 et je me suis lancé dans un run au couteau en mode professionnel et bordel c'était Hard-core!



Je ne m'attendais pas à un truc aussi dur franchement mais j'ai réussi après de très nombreuses morts et restart.



Après ce qui est dommage dans Resident Evil 4, c'est qu'il est obligatoire d'utiliser le pistolet ou une grenade par moments contrairement aux anciens volets (100% couteau).



Voici la dernière vidéo du Walkthrough Knife only Professional (j'évite de mettre les 10 vidéos pour éviter le spam puis c'était du lives c'était ultra long).



A 41 min 40 c'est le début de la fin pour Saddler, le reste c'étaient des essais je gère absolument pas ce boss au couteau :







Bonus:



Une vidéo match versus sur Resident Evil 5 contre un mauvais perdant :