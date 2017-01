Voici une Information autour du jeu Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue :GameInformer a testé le jeu dans son dernier numéro. Selon eux, les graphismes sont propres et les environnements sont très détaillés, et les commandes sont fluides. La caméra répond également mieux que dans les jeux précédents. De plus, il faut entre 3 et 4 heures pour finir le jeu Kingdom Hearts : Birth by Sleep 0.2. Il existe un mode Critical qui peut être débloqué lorsque vous avez terminé le jeu. Il y aura aussi une scène qui aura un lien avec le jeu Kingdom Hearts III à la fin.Kingdom Hearts χ Back Cover dure une heure, mais a le meilleur rendu visuel de tous les films HD de la série. Enfin, le jeu Kingdom Hearts : Dream Drop Distance HD est plus lisse sur Ps4 et l’écran tactile de la manette Ps4 sera utilisée pour remplacer l'écran tactile de la 3DS. Pour rappel, le jeu sortira en France le 24 janvier prochain…Source : http://kh13.com/news/gameinformer-reviews-kingdom-hearts-hd-28-final-chapter-prologue-in-its-latest-issue