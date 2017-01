Après la date de sortie sortie officielle, voici la 1ère photo du collector de Mass Effect Andromeda.C'est la version remote control Nomad ND1 disponible pour 220€ chez micromania.fr Je vais me contenter de la version simple car le collector ne me donne absolument pas envie.J'aurai voulu une statue du héro et pleins de goodies inutileIl y a un guide de prévu, mais pas encore disponible en France.Pour le moment, pas d'info a part le prix US (40$ ) et que Prima Publishing s'occupe du livre.N'oubliez pas que si vous commandez en passant par les liens, je pourrai refaire un autre concours