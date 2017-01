Une info de taille passée inaperçue ? SciresM alias Michael est un gars ayant fait ses preuves sur Pokémon, la véracité de ses propos n'étant clairement plus à prouver. Un dénommé Kaphotics et lui ont accès aux serveurs de Nintendo, sans pour autant pouvoir télécharger directement les fichiers.Et il semblerait que Nintendo ait récemment mis en ligne le jeu sur ces mêmes serveurs sous le nom de code : WUP-P-ALZEPour une éventuelle version presse ou donc un potentiel achat sur l'eshop, la démo étant à exclure pour ce type de jeu. Cela peut signifier par déduction plusieurs choses :- Le jeu est bouclé et sa sortie très proche. Sûrement pour le lancement de la SWITCH donc.- La version Wii U est toujours d'actualité, et arrivera sans aucun doute au même moment. D'ailleurs, voici la future icône du jeu sur le menu :