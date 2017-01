Repéré dans le build 14997 de Windows 10, le fameux Game Mode n'a pour l'instant pas encore été officiellement dévoilé par Microsoft.



Pourtant, le site Windows Central semble déjà en connaître énormément sur ce fameux mode, et nous explique qu'il ne servira pas qu'aux jeux PC, mais devrait donner un bon coup de fouet aux portages Xbox One et Scorpio.



Voici en substance ce qui est révélé: « Le Game Mode est un mode de programmation qui diminue grandement les variations entre les consoles Xbox et les PCs, s'assurant qu'une majorité de systèmes tournant sous Windows 10 puisse faire fonctionner des jeux aux standards fixés par la Xbox One et le Project Scorpio. Microsoft décrit ces standards « ciblés » par du 900p à 1080p de résolution sur Xbox One, et de la 4K native à 60fps pour le Project Scorpio… et nous avons de sérieuses preuves que la Xbox One utilise déjà, en ce moment, le Game Mode pour atteindre ces objectifs.«

De fait, il semblerait que ce fameux Game Mode ait été implanté dans les kits développeurs Xbox One à l'été 2016, ce qui a permis à Battlefield 1, par exemple, de dépasser la résolution graphique de Star Wars Battlefront, sorti un an plus tôt mais utilisant le même moteur de jeu (Frostbite).



Cependant, seuls les jeux développés sous la Plateforme Universelle Windows pourront tirer parti de ce Game Mode, ce qui explique que de nombreux studios soient en train de programmer leur soft pour l'envoyer sur le Windows Store notamment. On pense ainsi à Resident Evil 7 chez Capcom.



La raison n'est pas innocente puisque ce fameux Game Mode permet de garder quasiment 95% du code de développement originel quand ils porteront le soft sur Xbox Scorpio, ce qui permettra un temps de développement largement réduit pour rendre compatibles les titres entre les trois supports que sont la Xbox One, le PC et la Scorpio.



Windows Central nous explique en effet que: « Cela signifie que les développeurs qui utilisent le Game Mode inclus dans la Plafeforme Universelle Windows (UWP) aujourd'hui pour réaliser des jeux en 900 à 1080p sur Xbox One et en 4K sur PC Windows 10, sont quasiment déjà prêts à lancer leur soft sur Project Scorpio, avec 95% du code existant qui restera intact. Ainsi, si Resident Evil 7 utilise ce système, il est déjà prêt pour de la 4K Native sur Scorpio, le jeu utilisera ainsi les textures 4K du PC déjà présentes dans le code ainsi que ses paramètres quand il sera installé sur la console.«

On attend donc plus qu'une chose: que Microsoft nous dévoile enfin ce fameux Game Mode de façon officielle, en vous rappelant que la Scorpio et ses 6 teraflops de puissance débarqueront en fin d'année chez nous!