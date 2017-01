Bonjour a tous

Je vient de passer sur mes deux site préférer de kingdom hearts.

Et je vient de voir un news sur 2.8 donc je vous la partage ici.

Oui sa sera copier collé mais je préfère ça que faire un semblent de créativité pour passer juste le même message...Et je donne le liens du site a la fin.



"Dans moins d'une vingtaine de jours, KINGDOM HEARTS HD 2.8 Final Chapter Prologue sera disponible. Les tests du jeu vont commencer à fleurir dans les magazines et sur la toile, et après l'avis du Famitsu, c'est le magazine américain Game Informer qui partage son verdict en lui attribuant la note de 8,5/10.



Sans surprise, le journaliste évoque des graphismes nets et précis dont des environnements détaillés, un doublage de qualité et une jouabilité fluide et agréable.



Une bonne partie est consacrée à KINGDOM HEARTS 0.2 Birth by Sleep -A fragmentary passage-, confirmant la durée de vie de 3 à 4 heures évoquée par Famitsu. Le test évoque les défis d'obtention des accessoires et des quêtes à mener telles que celle expérimentée dans les démos du jeu (collecter des engrenages dans le Palais des Rêves par exemple).



En tant que prologue à KINGDOM HEARTS III, les joueurs ne doivent pas passer à côté de ce chapitre inédit de l'histoire selon le magazine, qui rapporte également que la fin du jeu propose une longue scène directement liée aux prochaines aventures de Sora, Riku et Kairi. Les joueurs confirmés seront ravis d'apprendre qu'un mode Critique sera débloqué une fois le jeu terminé pour une difficulté accrue.



D'une durée d'environ 1 heure, KINGDOM HEARTS χ Back Cover bénéficie de graphismes époustouflants et supérieurs à ceux des deux précédents 358/2 Days (version HD 1.5) et Re: coded (version HD 2.5) - mais quoi de plus normal sur une console de nouvelle génération telle que la PS4.



Avec son 60fps, KINGDOM HEARTS Dream Drop Distance HD tourne beaucoup mieux que sa version originale, et le pavé tactile de la manette PS4 est utilisée en remplacement du second écran de la Nintendo 3DS."



http://www.khdestiny.fr/news-1602-KH-HD-28-une-longue-scene-liee-a-KHIII-dans-KH-02.html