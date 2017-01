Voici une Rumeur autour de la Nintendo Switch :Selon Liam Robertson, le jeu, cross-over entre Les Lapins Crétins et Mario, s'apparente plus à un RPG de stratégie comme X-COM. Les joueurs seront en mesure de trouver de nombreuses armes et l’accent sera mis sur l'équipement de vos personnages avec les armes appropriées. En outre, ils devront tenir compte de diverses statistiques dans le jeu. Les armes présenteront différentes propriétés telles que le poison.Le jeu se déroulera dans le Royaume des Champignons, envahit par des Lapins maléfiques. Nintendo a contrôlé lui-même la façon dont sont utilisés les personnages, comme Mario par exemple Les musiques seront basées sur les deux univers, et les costumes seront basés essentiellement sur Mario et Luigi. Ubisoft a initialement proposé l'idée à Nintendo il y a longtemps, et il a été approuvé. Nintendo était apparemment enthousiaste pour les soutenir avec ce projet et le surveiller de près. Le développement du contenu du jeu Rabbids Kingdom Battle est terminé et qu'il est même localisé et prêt à être expédié, et ce depuis le fin de l’année dernière. Liam Robertson pense que le jeu sortira au lancement de la Nintendo Switch, contrairement à Laura Kate Dale, qui estime une sortie du jeu en septembre 2017…Source : http://nintendoeverything.com/rumor-details-on-the-upcoming-switch-game-rabbids-kingdom-battle/