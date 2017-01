Gros succès pour le dernier Naughty Dog, à savoirqui s'ést écoulé àdans le monde (). Ce qui en fait très largement l'opus le plus rapidement vendu.Autre succès et pas des moindre, la PS4 est toujours en progression aidée aussi par la Pro avec. Pour un total de, repassant à nouveau devant la PS2Gros boost pour lesavecpendant la période de fêtes (contre 35 millions en 2015 sur la meme période), soitDe quoi bien démarrer l'année 2017, qui s'annonce très riche...

posted the 01/05/2017 at 02:19 AM by lightning