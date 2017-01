Yo tout le monde, bah voilà, 2017 s'annonce juste OUF niveau JVX, franchement va y'en avoir des jeux de oufzour pendant cette année, et pas que peu, cepandant, spécifiquement 3 jeux sortent du lot en ce qui me concerne, évidemment je ne mets que les jeux officiellement confirmé pour 2017 en Europe (donc pas de DQ11 par example mais si c'est indéniablement un de mes most wanted de la gen), mon Top 3 jeux 2017 est donc:OMG mais Crash Bandicoot quoi, le charisme incarnée, après de multiple opus daubé à l'infini, la franchise qui revient enfin aux sources avec une version remake des 3 premiers, ou AKA simplement les meilleurs opus de la franchisesPas besoin d’être fana de Western pour kiffer ce jeu, Rockstar maîtrisent tellement leurs sujet, qu'ils peuvent même vous le faire aimer, mais si on est déjà fan du far ouest, que dire mis à part que ça sera le kreygasm au summum, et c'est sans parler que le premier RDR fut non seulement un des meilleurs jeux de la gen précédente, mais aussi le meilleur Open World jamais conçu. RDR2, je t'attendsEvidemment.Qu'est le jeuxvideo sans Tekken, Aka la crème de la créme du JV? Nadaaa, Tekken étant le noyau même du JV (je compatis grandement pour ceux qui ne comprendrons pas), décrire ce qu'est Tekken en quelque lignes est tout simplement impossible, bref sur ce, vivement!Et bordel, 2017 sera aussi l'année de l'annonce du prochain Soul Calibur, en espérons un SC de grand qualité comme au bon vieux temps, ral le cul de devoir retourner à SC2 à chaque fois que j'ai envie de jouer à cette franchise, sachant que tout ceux sortaient après était mitch mitch (quoi le reve n'est pas permis?Je le sent venir moi j'vous le dis!!!