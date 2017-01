Mesdames , messieurs, chers trolls de bonne facture, lolicons, amateurs de chinoiseries, pro-con de tout horizon, je vous souhaite une nouvelle fois le bonjour en ce début d'année 2017. Aujourd'hui j'ai décidé de faire un petit bilan de mes bandes sonores d'animes préférés. Évidemment il y a des centaines d'osts qui sont dignes de mention donc certains risquent d'être déçu/étonné de ne pas voir leurs compositeurs/compositrices préférées dans ce top mais bon il ne faut pas oublier que je suis le représentant du bon goût donc forcément toutes omissions honteuses est totalement justifié. :3





10- Vampire Princess Miyu (Kenji Kawai 1997)



















9- Full Metal Alchemist/Le chevalier d'Eon (Michiru Oshima 2003-2006)























8-Jin-Roh(Hajime Mizoguchi 1999)















7- Rurouni Kenshin: Trust and Betrayal (Taku Iwasaki, 1999)















6- Wolf's Rain (Yoko Kanno, 2004)

















5- X TV (Sato Naoki, 2001)

















4- Rurouni Kenshin: Reflection (Taku Iwasaki, 2001)



















3- The Vision of Escaflowne (Yoko Kanno , Hajime Mizoguchi 1996)

















2- Giant Robo (Masamichi Amano 1991-1998 )



Il est difficile de ne pas associer Giant Robo aux musiques somptueuses, composées et dirigées par Masamichi Amano, qui avait à sa disposition l'un des meilleurs orchestres symphoniques d’Europe c'est-à-dire l'orchestre philharmonique de Varsovie qui a également sollicité pour Escaflowne, Gankutsuou, Avalon, Ninja resurrection et cie. Effectivement, dans cette série la musique fait contraste au chara design car elle assume son caractère classique en prenant comme inspiration les oeuvres de Wagner et Ravel et le résultat est tout simplement époustouflant car chaque épisode(de 50 minute) à le droit à son propre ost unique .De plus, le recours à l’opéra renforce le côté théâtral des scènes dramatiques au point que cette production devient pratiquement un opéra visuel pour le plus grand plaisir du spectateur.













1- Turn a Gundam (Yoko Kanno 1999)



Il y a certaines productions qui doivent à peu près tout à leurs ambiances sonores et je dois avouer que Turn a gundam en fait certainement partie étant donné que la première chose qui vient habituellement à l’esprit des spectateurs c'est certainement la qualité, la diversité et la profondeur des compositions D'ailleurs, l'une des particularités notables de Yoko Kanno reste certainement sa capacité à composer dans des styles très différents et parfois à mélanger les genres et Turn a gundam reste dans la même veine car cette dernière nous offre son mélange le plus hétéroclite de style jusqu'à ce jour. Effectivement, on jongle sans cesse entre des mélodies hispanisées à la guitare, d’airs d’inspiration tribale, des chœurs inspirés de Carl Off , des compositions symphoniques d'une grande complexité, des musiques jazzy à l'accordéon et même ce qui semble être de la musique celtique bref la recette parfaite pour un orgasme musical parfaitement maîtrisé. Mention spéciale pour les voix d’enfants qui sont mises en avant de nombreuses fois et dont le résultat est tout simplement somptueux.























Mention honorable: Shingetsutan Tsukihime, Gedo Senki, les ghiblis, Inuyasha, Tsubasa chronicles, Kara no kyoukai, Cowboy Bebop, Big O, Gunslinger Girl, Record of lodoss wars oav, Sousei no aquarion, Gundam Unicorn , Red Garden, Noir, Eureka Seven et Terra E...