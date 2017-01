Ce sont les sites Box Office Mojo et manga-news.com qui nous apprend que Resident Evil The Final Chapter est un phénomène au Japon.Avec seulement 3 jours d'exploitation en salles, le film s'est hissé à la première place des Box-Offices...(Star Wars : Rogue One en second).Le film est sorti dans les cinémas nippons le 23 décembre dernier et a fait près de 644 000 entrées rapportant une somme équivalente à 7 957 630 euros.Les premiers chiffres sont donc impressionnants...Malheureusement, je ne sais pas s'il faut en rire ou en pleurer, rien que l'affiche fait plus Fast and Furious que Resident Evil...Bref pour rappel Resident Evil VII sortira le 24 Janvier sur PS4 ( exclu VR durant toute l'année), Xbox One et PC.Le jeu va certainement très bien ce vendre au Japon vu le succès du film...