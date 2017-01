Salut à tous,



J'ai essayé de trouver mon bonheur sur internet avant de vous en faire part, mais malheureusement, je n'ai pas trouvé. Donc je viens faire appel à vous.



Depuis la mise en ligne de la dernière mise à jour 1.21, je n'arrive tout simplement pas à la télécharger. Elle bloque à 3%. Ça me dit que je n'ai pas de place sur mon système. Mais il me risque 24 ou 26 Go Bref, que faire? ^^