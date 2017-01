Voici des Images autour, entre autres, du jeu The Legend of Zelda : Breath of the Wild :On commence par les dix jeux classés de la vingtième à la dixième place des jeux les plus attendus par les utilisateurs du site NeoGAF.On passe ensuite aux jeux classés de la neuvième place à la quatrième place. Place maintenant au podium :Le jeu The Legend of Zelda : Breath of the Wild se classe premier. Pour rappel, celui-ci sortira sur WiiU et Nintendo Switch, mais n’a pour le moment, pas de date précise…Source : http://www.neogaf.com/forum/showthread.php?s=a458e16f806e46a5dcb5c70b1e7ece13&t=1330634