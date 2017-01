Enfin le voilà ! Le cinquième film(2004), resté inédit en France jusqu’alors, va enfin sortir chez nous puisquele diffusera sur sa chaine(précédé des 4 autres films de la série) ce mois-ci. La sortie vidéo devrait donc se faire quelque temps après et nous retrouverons bien(Saori),(Shaina) et(Seiya) au doublage françaisDiffusion le jeudi 26 janvier à 21H sous le titreetseront eux diffusés respectivement les mercredi 4,11, 18 et 25, même horaire.

posted the 01/04/2017 at 02:17 PM by vinze