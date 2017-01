Spoiler :



Kagari Shiina et Yuki selon les deux chemins principaux

Bonjour à tous !Quand j'avais vu la date de sortie de Steins;Gate 0 le 25 novembre, je me suis empressé de l'acheter sur PSVita (Plus adapté au format portable). Et bon sang, il n'a rien à envier de son prédécesseur, le scénario est toujours en béton armé. J'ai même une préférence pour celui-ci car l'intrigue a déjà ses fondements dans SG premier du nom.Par contre, j'ai tout de même l'impression qu'il y a quelque chose qui n'est pas aboutis dans l'histoire. Il y a quelques détails qui n'ont pas été expliqué comme le cas deEt vous, qu'en avez vous pensé ?Vous attendez tous l'anime pour vous y mettre ?PS : Quand j'ai vu qu'il n'y avait pas d'article, j'avais clairement cette impression que le jeu est sorti dans l'indifférence totale.