Yo, l'article ci dessous par Ioop m'a fait rappeler une petite anecdote concernant Tekken 7 que je voulais vous faire partager:Au débuts de développement de Tekken 7, un personnage féminin d'origine coréenne était envisagé pour Tekken 7, cette dernière devait pratiquer le Taekkyon, un art Martial assez connu et d’origine de Corée.Katsuhiro Harada aurait même aller jusqu'au bornes d'arcade en Corée présentant un artwork du personnage aux joueurs leurs demandant s'ils seront ravi de voir ce perso dans Tekken 7, cependant, la plupart n'étaient pas pour et auraient par contre opter pour un Gentleman d'origine coréenne. (lel)Qu'en pensez vous? vous auriez aimer voir ce perso dans le jeu, ou pas tant que ça?

posted the 01/04/2017 at 01:05 PM by foxstep