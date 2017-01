En attendant des nouvelles du projet de Sony Interactive Entertainment et Insomniac Games, ces deux titres signés Beenox sortis en 2012 et 2014 s'en remettront donc au rayon occasion. L'autre jeu disparu des boutiques en ligne s'avère être bien plus récent puisqu'il s'agit de TMNT : Des Mutants à Manhattan.Le jeu de commande de PlatinumGames pourtant sorti en mai 2016 seulement est désormais introuvable sur les plateformes de téléchargement, à l'exception pour le moment du Humble Store. Fait cocasse, si les jeux ne sont plus disponibles, certains DLC payants eux sont toujours accessibles, juste au cas où.Bref, vive le demat