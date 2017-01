(D)re(a)master

Une série qui a connus ses beaux jours mais qui au fil du temps à perdu son public : Star Ocean.Grandement inspiré du jeu Tales of Phantasia, l'univers de Star Ocean est un environnement mélangeant monde médiéval et épopée spatiale.Le premier épisode de Star Ocean, commercialisé en 1996 sur Super Famicom, connait un succès relatif compte tenu de l'arrivée des consoles nouvelle générations depuis près d'un an au Japon (PlayStation et Saturn). Il a fallu attendre un remake sur PSP pour pouvoir jouer en Europe (sous le nom de Star Ocean : First Departure)Le second opus, Star Ocean: The Second Story, est sorti sur PlayStation en 1999 au Japon et en 2000 en France. Comme son prédécesseur, il a eu son portage sur PSP, qui se nomme se nomme Star Ocean : Second Evolution,mais qu'en Anglais alors que la version PS ONE a sa traduction française.Un volet de la saga, peu connus, parait sur Game Boy Color, Star Ocean: Blue Sphere, juste après la sortie de Star Ocean: The Second Story. Il en garde les mêmes personnages principaux.Star Ocean: Till the End of Time est sorti en 2003 au Japon sur PlayStation 2. C'est le troisième épisode de la série Star Ocean. La version européenne et américaine du jeu correspond à la version Director's Cut sortie au Japon en janvier 2004.Un cinquième volet, Star Ocean: The Last Hope sur Xbox 360, est sorti le 19 février 2009 au Japon et le 4 juin de la même année en France, puis a été porté sur PlayStation 3 en février 2010 en occident.Star Ocean : Integrity and Faithlessness est sorti en 2016 sur PlayStation 3 et PlayStation 4 au Japon et uniquement sur PlayStation 4 en Occident. Le jeu se situe entre Star Ocean: The Second Story et Star Ocean: Till the End of Time, et se déroule sur la planète Faekrid, à 6000 années-lumière de la Terre.Un nouveau jeu Star Ocean sur smartphones, intitulé Star Ocean : Anamnesis, est disponible aussi bien sur les plates-formes iOS qu'Android au Japon depuis Décembre 2016. Et apparemment, c’est un franc succès puisque le titre totalise plus 3 millions de téléchargements.Cette licence mérite une compilation HD, du moins Star Ocean : First Departure, Star Ocean : Second Evolution, Star Ocean: Blue Sphere et Star Ocean: Till the End of Time sur Vita (Je pense que cette console est parfaite pour ce genre de jeu)