Salut tout le monde,Je voulais savoir si dragon age inquisition vaut le coup sachant qu'il est à seulement 10 euros sur le psn.Je ne parle pas si le rapport qualité/prix est bon mais si le jeu en lui même, peu importe le prix, l'est. J'ai aimé la trilogie mass effect du même développeur et apprécie en général les jeux de rôles "médiévaux".Merci

posted the 01/04/2017 at 12:06 PM by carlexzaibatsu