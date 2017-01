Voici des Informations concernant le jeu Mass Effect Andromeda :Il y a quelques heures, Ian Frazier a laissé entendre que nous pourrons en apprendre davantage sur la date de sortie du jeu très bientôt.Michael Gamble laise sous-entendre qu’il y a de très grande chance que la date de sortie soit finalement révélé aujourd'hui.Concernant les choses à découvrir dans le jeu, Ian Frazier a déclaré que l’équipe a voulu en mettre énormément pour améliorer l’exploration. Hier, il a également été confirmé que le jeu Mass Effect Andromeda aura une résolution de 900p sur Xbox One, de 1080p sur Ps4 et de 1800p sur Ps4 Pro. Enfin, les versions console tourneront à 30fps, contrairement à la version PC…Source : http://wccftech.com/mass-effect-andromeda-release-date-may-revealed-today-info-teased/

posted the 01/04/2017 at 11:50 AM by link49