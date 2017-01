En mai, je pars au japon et je vais faire un détour durant 4 jours en Corée du sud avant de revenir au japon. J'aimerai bien revenir avec un jeu 100% coréen (sur PS4), facile à jouer, pas un FF en coréen ^^ un jeu ou l'histoire n'est pas importante par exempleVous connaissez des licences coréennes qui cartonnent la bas ? moi excepté l'esport avec leur LOL, je ne connais rien du tout en jeux vidéo coréen.Je pense pouvoir trouver ça dans le plus grand centre commercial au monde (510 000 m²) à Busan (9 étages, 2 sous sol), 22 spas, terrain de golf, patinoire mdr un vrai bordel ce centre commercial. Bon la patinoire, je laisse ça Candeloro, j'en ai un peu rien à foutre mdrPS : pas un jeu de combat du style KOF par exemple. Ah et aussi, le prix d'un jeu ps4 neuf, c'est combien de wons là bas ?

Who likes this ?

posted the 01/04/2017 at 11:48 AM by ioop