Voici une Information autour du jeu The Last Guardian :EDGE a noté les jeux suivants :The Last Guardian – 9/10Superhot VR – 8/10Final Fantasy XV – 7/10I Expect You to Die – 7/10Let it Die – 7/10Steep – 7/10Super Mario Run – 7/10Dead Rising 4 – 6/10Le jeu obtient la meilleure note parmi les jeux testés. On peut voir aussi que le jeu Final Fantasy XV s’en sort convenablement. Enfin, le jeu Dead Rising 4 ne semble pas les avoir séduits plus que ça…Source : http://nintendoeverything.com/edge-302-review-scores/