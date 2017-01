A quelques jours de la conf de Nintendo qui dévoilera les specs de la console, les jeux et surtout le prix, Gamestop IT prends un peu d'avance et annonce un prix pour la Switch. Alors vrai prix ou pas ? Il faudra attendre la semaine prochaine.400€, perso, je trouve ça cher.A voir si le prix est officiel ou pas ?

posted the 01/04/2017 at 10:38 AM by leblogdeshacka