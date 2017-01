Salut à tous,



Ça fait un petit temps que je cherche un site vraiment spécialisé dans les ost jap que ce se soit en vinyle ou en CD.



J'ai déjà acheté de chouette vinyle sur 8Bits et Amazon ainsi que des cd sur ninningame.



Ici je cherche surtout un site qui va me permettre de trouver des OST un plus rare.

Des bon plans à me proposer ?