Les jeux indés :

Les jeux Occidentaux :

Les Japoniaiseries :

Voila la seconde moitié de l’année est passée et si en debut d'année j'avais un peu touché a toutes les consoles ainsi qu'au retro Saturn et PC-Engine, ces 6 derniers mois ont étés globalement exclusifs a Sony avec l'achat de 17 jeux PS4 et 2 PS Vita, mais aussi tout de même 2 jeux sur la NDS.: Mon Jeu indé de l’année, excellent petit A-RPG en 3D me rappelant fortement Nier dans ses intentions.: Bon petit Rogue-like en 3D a la patte artistique rappelant Megaman Legend. Un peu court et ne proposant pas assez de challenge pour le genre malheureusement.: Tout le monde connait, l’un des meilleurs jeux indés 2D existants.: Remaster d’un des meilleur jeu du XLA avec de nouvelles textures et en 60fps, toujours aussi plaisant malgré la DA trop lambda. Néanmoins quelques chutes de framerate sont a noter a certains endroits.: Bonne ébauche de ce que sera Pirate’s Curses, mais au final un jeu assez peu marquant.: Excellent mélange de Metroidvania/Zelda qui supplante sur tout les points Risky’s Revenge. Si ya un opus à faire dans la série c’est bien celui-là.: Très bon Batman, mais comme pour City je préfère la formule Metroidvania d’Arkham Asylum et je digère pas le coup de la GOTY edition qui n’est autre que l’edition de base avec des codes a l’intérieurs pour télécharger tout les DLC…: Inferieur a Human Revolution c’est tout de meme un plaisir de retrouver Adams Jensen pour un jeu plutôt prenant du debut a la fin, mais qui deçoit par son final rushé sortant de nulle part.: Petite boucherie avec une large preference pour la premiere partie bien mieux maitrisée au niveau du level design et des secrets a trouver. Le multi est foireux par contre pour ma part.: Gameplay plutôt plaisant avec 3/4 très bons niveaux à se faire en coop a 5, le reste de la campagne et du multi est à jeter.: Un opus inferieur a son prédécesseur sur pratiquement tout les points, mais qui se laisse faire malgré la déception.: Mon FPS de l’année, aussi bien dans sa campagne solo que pour son multi, que du kiff: Shoot Them Up honnête a la réalisation PS2 (voir PS1) vraiment dépassée et qui manque un peu de folie dans ses niveaux. Bonne OST et chara design a noter.: Trés bonne surprise que ce RPG Digimon avec un scenario qui sort vraiment des sentiers battus et qui m’aura vraiment surpris pour un jeu adapté d’une telle license. Il reste néanmoins très typé portable dans sa construction (et réalisation of course), a faire plutôt sur Vita.: Mon plaisir coupable de l’année, beaucoup de défauts, mais je crois m’être plus amusé dessus que sur FFXV.: Quand Square te vend une early acces plein pot après 10 ans d’attentes chargée aux loadings: l’IA agaçante de Trico, la camera foireuse et le gameplay magnétique du hero m’auront plombé le jeu, dommage la DA, la narration et l'OST sont somptueuse. (notez que la continuité de la jaquette avec celle de FFXV: Juste joué une heure, pas assez pour en parler.: Bien plus agréable à faire sur PSTV en 720p que sur Wii, toujours sympa et punchy bien que trés redondant.: Excellent petit jeu d’action/aventure avec une DA et une OST a tomber. Dommage qu’il soit si simple et qu’aujourd’hui les quetes gratos ne soit plus accessible (vive le demat).: Tres bon petit A-RPG (assez special dans sa conception) avec une belle histoire, mais vraiment beaucoup trop court.