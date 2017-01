http://fuzec.at/ Le bge est enfin là.Jouable à la souris + clavier ou à la manette pour différentes perspectives de gameplayJouable sur pc , mac et linus , ils ont pensé à toutLe premier jeux au monde avec 12 chat , chacun avec son propre gameplay , une révolution jamais connu avant.Après avoir jouer à fuzecat c'est impossible de revenir sur un jeux ne possédant pas minimum 12 chat ; le succès du jeux est telle qu'une suite est prévue avec cette fois-ci 16 CHATEt pour les 2 ou 3 imbéciles qui se permettraient de critiquer le level design ou les graphismes ; vous me rappeler combien y'a de chat JOUABLES dans uncharted 4 et metroid ?