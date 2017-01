Voici une Déclaration concernant la Nintendo Switch :Même si on ne connaît pas officiellement les specs de la console, celle-ci devrait être en deçà de celles de la Ps4 et de la Xbox One. Selon Sebastian Aaltonen, qui a travaillé pour Ubisoft, porter un jeu Ps4/Xbox One sur Nintendo Switch sera un processus compliqué, ce qui pourrait éventuellement pousser les développeurs à réduire la taille et la portée des titres impliqués. Le port de code direct ne serait en effet pas possible. Le contenu devrait être également simplifié. Pour rappel, la Nintendo Switch sortira en mars 2017…Source : http://www.gamepur.com/news/25437-nintendo-switch-ports-xbox-oneps4-nearly-impossible-according-former.html