Voici des Informations concernant la Nintendo Switch :Nintendo commence la promotion de l’évènement qui aura lieu au Japon le 14 et 15 janvier prochain, avec des publicités dans le métro japonais.Du côté des USA, un autre gros revendeur commence la promotion de la future console. En effet, Target commence à mettre des affiches pour la promouvoir. Pour rappel, celle-ci sera commercialisée en mars prochain…Sources : http://nintendoeverything.com/jr-lines-japan-advertising-nintendo-switch-event/ et http://www.gonintendo.com/s/250791-analyst-believes-nintendo-is-winding-down-wii-u-this-year

