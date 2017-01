Pas mal de gens ont rigolé quand j'ai posté mon article sur la différence entre 1 flop chez Amd contre 1 flop chez Nvidiacomme quoi je disais que oui super papier 1 tflops est une unité de mesure et que donc sur papier 1 tflops = 1 tflops, mais qu'en réalité ce n'était pas du tout le cas ou Nvidia arrivait avoir un gain de puissance de 50 à 60% en plus pour cette même unité de mesurevoila l'article en question :http://www.gamekyo.com/blog_article399974.htmlet donc voici quelque preuves maintenant de ce que j'avance en vidéo, je pourrais aller chercher des benchs mais je pense que des vidéos ça parle mieuxet pour la peine j'ai pris des vidéos avec des jeux " open world" qui souvent tire le plus de ressource possible a votre carte graphiqueet pour ça j'ai pris une gtx 1060 " 3.8 TFLOPs " contre une rx480 " 5.8 TFLOPs "soi un ratio de 1.526315........donc voilà on remarque bien qu'avec 2 tflops de plus pour la rx480 au final les cartes arrivent au même niveau des fois le gtx 1060 passe au dessus en terme de fps et d'autre fois c'est l'inverse mais ça se joue que quelque petit Fps de dif, ce qui en moyen fait qu'on a un résultat quasi similaireen conclusion oui Nvidia est capable de bien mieux que Amd avec une même unité de mesurede 50 à 60% de perf en plusj'attends ici des commentaires constructif et non des trolls qui commente juste pour rabaisser gratuitement sans donné de vrai argument valable