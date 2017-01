Pas de chiffres précis mais Valve a séparé les jeux en catégories, à commencer par les « Platine », où le top du top des ventes y figure. Les joueurs peuvent ainsi retrouver Sid Meier's Civilization VI, The Witcher III: Wild Hunt, XCOM 2, Fallout 4, Dark Souls III, Tom Clancy's The Division, Rocket League, Dota 2, Total War: Warhammer, Counter-Strike: Global Offensive, Grand Theft Auto V et No Man’s Sky. Voir lien source pour connaître les "Or" et "Bronze".