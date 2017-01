The Last Guardian édition collector PS4 est disponible dans certains Micromania. Malheureusement, il n'est pas dispo en ligne.Pour voir la liste des magasins Micromania où il est disponible, il faut utiliser l'appli Micromania, rechercher le jeu et cliquer sur Voir les stocks.Je ne suis pas allé voir sur place mais il est par exemple indiqué dispo à Athis-Mons.