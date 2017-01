(D)re(a)master

Square Enix dispose plusieurs licences connus : Final Fantasy, Kingdom Hearts, Deus Ex, Tomb Raider,... Cependant une n'est pas assez reconnus à ça juste valeur : Valkyrie Profile.Le premier, Valkyrie Profile, est un jeu vidéo sorti sur PlayStation en 1999. C'est jeu de rôle qui a été développé par tri-Ace et édité par Enix. Il se situe dans l'univers des légendes scandinaves et germaniques. Le personnage principal est une déesse, Lenneth Valkyrie, qui doit former une troupe de puissants guerriers avant que ne survienne le Ragnarök. Cette version aura plus tard une version PSP sous le nom Valkyrie Profile: Lenneth en 2006 (mais toujours en anglais)Sa suite, Valkyrie Profile 2: Silmeria, est sortie sur PlayStation 2 chez nous en 2007 avec cette fois une traduction française. Cependant, le jeu ne recois pas le succée qu'il mérite. Le site IGN allant jusqu'a lui décerne le prix du « Best game no one played » (ce qui signifie « Meilleur jeu auquel personne n'a joué »).Un autre épisode, cette fois-ci sur DS, intitulé Valkyrie Profile: Covenant of the Plume, adopte cette fois le style Tactical RPG. Le jeu n'a pas été localisé officiellement en français lors de sa sortie en France. Toutefois, depuis début 2011, il existe une traduction amateur réalisée par les groupes BessaB et MYTH Project.Avec le succès de Valkyrie Anatomia: The Origin sur smartphone au Japon (le titre a dépassé le million de téléchargement) on peux espérer une sortie d'une compilation HD, la Vita étant je pense la meilleure console à accueillir ces épisodes.