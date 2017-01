Après les adaptations de God Eater Resurrection et God Eater 2 : Rage Burst sur PS4, Bandai Namco envisage depuis septembre un nouveau projet autour de son Monster Hunter futuriste, comme on l'avait appris au Tokyo Game Show. L'annonce avait même été relayée sur le moment par la division américaine, par le biais d'une vidéo sous-titrée en anglais, ce qui suggérait déjà une possible localisation avant même une présentation plus formelle.