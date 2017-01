C'est partit

Le jeu qui m'a retourné le cerveau

Le jeu qui m'a mis une claque

Le jeu qui m'a techniquement bluffé

Mon jeu multijoueur de l'année

Mon jeu du cœur

Mes plus grosses attentes de 2017

On commence doucement l'année 2017. Les fêtes viennent tous juste de se terminé que l'on a déjà très hâte de recevoir les jeux de janvier commeou encoreJe vais d'abord revenir sur mes meilleures expériences, les meilleurs jeux que j'ai pu faire en 2016. Et après je classerai mes plus grosses attentes pour 2017.Si il y a bien un niveau/environnement que je déteste dans les jeux vidéo, c'est le désert. Donc Journey ne m'attirais vraiment pas... ne jamais juger un livre sur sa couverture...m'a vraiment touché, j'ai trouvé l'expérience vraiment douce/belle et le voyage surprenant. J'ai eu la chance d'avoir des compagnons qui ce sont pris au jeu et cela a installé une entraide continue le long de l'aventure. Bravo ThatGameCompany !J'ai été bouleversé, des théories et des métaphores se juxtaposaient dans ma tête pendant que je jouer et que j'essayais de comprendre cet univers glauque et mystérieux. Les situations changent constamment, ne laissant jamais un sentiment de lassitude s'installer.est l'une de mes expériences les plus marquantes de cette année, je suis encore dans cet univers et je me pose encore des questions sur le sens et la signification de certains plans, certaines scènes... même après avoir poser la manette. Bravo Playdead !Et je ne parle pas de graphismes. Alors oui le jeu a des problèmes de caméra mais j'ai eu la chance contrairement à d'autre de n'avoir que quelques petites chutes de fps et des petits problèmes de caméra, à des endroits pas importants du tout. Pas de problèmes d'IA.m'a vraiment impressionné. Cette monté en puissance du début à la fin, les effets de lumières et materials, ainsi que les différentes interactions possible avec les éléments de cet univers...Mon avis sur The Last Guardian : blog_article399603.html J'espere ne pas attendre 8 autres années pour le prochain jeu de Fumito UedaBravo à lui, à Gendesign, à JapanStudio et à Sony d'avoir soutenu le projet jusqu'au boutBesoin de précisé lequel ? Okest pour moi une très grande réussite tant au niveau de la narration, de la technique, des personnages, du sound design, l'exploration... Ce clin d’œil au plus célèbre pirate du Jeu Vidéo, Guybrush ThreepwoodLe gameplay Unchartedesque m'a vraiment lassé. J'en avais un peu assez d'être pris autant par la main. Le boss de fin m'a beaucoup plus par contreEt j'ai hâte d'avoir enfin une New IP de Naughty Dog entre les mains ainsi que. Bravo à ce studioGrosse claque multijoueur qu'est pour moi. La variété des personnages, leur charisme et leur synergie, l'univers, le character design et les costumes foutrement bien pensé, les différents mode de jeux et la mise en scène des combats, la Direction Artistique visuelle et sonore... Bravo à BlizzardVraiment j'espère débloqué le costume casse-noisette pour Zenyatta avant la fin des fêtesest une claque sonore mélangeant l'ADN des musiques de David Bergeau et celles Boris Salchow. Michael Bross à réussi à redonné une identité forte aux musiques de l'univers de Ratchet & Clank.[video]https://www.youtube.com/watch?v=s8SGobkfFfo[/video]Mais le jeu est aussi une grosse claque graphique dans son genre ! Une animation de dingue, des décors immersifs et avec des couleurs pétantes... Une framerate parfaitement stable malgré les milliers et milliers d'effets visuels à l'écran. Gameplay au petits oignons et upgrade des armes vraiment addictif... Seul la façon dont est racontée l'histoire est un peu décevante avec des cinématiques inclus à l'arrache...Bravo à Insomniac GamesVoilà, c'était mes 5 meilleures jeux de 2016... Quoi ? il y en a six vous dites ?Mention spéciale à, que j'ai trouvé plus répétitif et moins inspiré que Bloodborne ou Dark Souls premier du nom en terme de bestiaire et décors. Mais les mécaniques restent simplement perfect !Autre mention spéciale àque j'ai adoré refaire sur ma PS4