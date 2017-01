Hier soir, pour bien commencer l'année je me suis mis à jouer à INSIDE, un des jeux les plus appréciés de 2016 et qui a retenu l'attention de pas mal de développeurs comme le souligne bien l'article de mon camarade Nicolasgourry . J'ai voulu me pencher sur ce qui fait les qualités de ce titre et pourquoi à mes yeux ce jeu est certainement devenu une référence pour beaucoup d'entre eux.Mon chère et tendre Ryohazuki m'avait exprimé sa joie et l'intense jouissance qu'il avait eu à faire ce titre, je le rejoins aujourd'hui, même si à mes yeux le jeu pêche sur certains points tout de même.Ce qui saute aux yeux quand on commence à jouer à INSIDE c'est le lien évident avec le premier jeu de Playdead: LIMBO. Non pas seulement parce que nous jouons un gamin qui prend bien des risques dans son aventure (dans ses nombreuses morts, il me rappel Kenny de South Park) mais d'abord pour cette ambiance anxiogène, sombre et lugubre qui nous donne clairement le sentiment de jouer parfois à un survival horror. Un survival horror mais qui va manier le mystère et l'étonnement non pas par des séries de couloirs étriqués mais par des paysages magnifiquement composés nous donnant à chaque fois une impression d'immensité qui nous happe complètement, nous glace et nous émerveille à la fois.La tension qui se dégage du titre est superbement amenée par une progression sans artifice, toujours dans la sobriété d'à-plats d'un noir profond dressant des formes d'arbres et de mécaniques subtilement découpées et plongeant le joueur dans le doute ne sachant jamais très bien sur quel jeu d'ombres chinoises il va tomber. Ne rien dire, laisser un léger voile sur ce que l'on raconte est la clé d'une œuvre horrifique réussie comme l'ont prouvé Lovecraft ou encore Ridley Scott. On évolue ainsi dans l'aventure en restant scotché face à l'immensité des lieux qui nous sont présentés, mettant en avant des scènes intrigantes et qui menacent à tout moment de sortir du second plan pour venir à l'assaut de notre avatar. J'ai d'ailleurs dès les premières minutes du jeu été agréablement surpris, tout d'abord parce qu'il y a chez INSIDE une mélancolie dans les paysages et une pureté dans la direction artistique qui n'est pas sans nous rappeler les œuvres d'Edward Hopper:Mais surtout concernant la mise en scène jouant sur de multiples plans, j'ai adoré dès le début du jeu la poursuite du chien dans le ruisseau et les phares du 4x4 surplombant le paysage pour nous poursuivre. J'ai immédiatement pensé au sublime "No Country for Old Men" des frères Cohen et la scène de poursuite dans le désert où j'ai ressenti exactement la même tension:J'adore comment par un simple jeu d'ombres et de lumières l'aspect dramatique est sublimé dans le jeu, où un simple véhicule se transforme en monstre ou un chien aux aboiements saturés devient un véritable Alien. Encore une fois, parce que les choses ne sont jamais clairement identifiables et l'ambiance sonore décuplée le joueur est en complète immersion et ses sens en éveille, parce que tout est affaire de non-dits, on se réfère à l'ambiance sonore, on se régale du moindre détail et on passe de la frayeur à la douceur comme par exemple avec le passage dans le champ de maïs et la rencontre des poussins que j'ai d'abord pris pour des insectes nuisibles, puis un trip des développeurs, un succès à déverrouiller pour finalement se transformer en un élément de gameplay. Juste génial comment par une simple progression de gauche à droite et quelques éléments on nous raconte déjà tant de choses qui sera la genèse même du jeu tout on long de l'aventure jusqu'à nous rappeler même un certain Oddworld lors du passage où il nous faut "recruter" un certain nombre de mutants par la télépathie:Et là devant tant de références et de subtilité on se sent en totale communion avec le jeu et la sensibilité des développeurs, on sait au fond de nous qu'on passe un très bon moment, peut importe le temps qu'il durera la sucrerie fond dans la bouche et on se laisse bercer d'un panorama à un autre jusqu'à une fin en apothéose où derrière tant de légèreté et de vide là c'est carrément la richesse d'univers allant de Half-Life, The Thing et le Voyage de Chihiro qui sonnent à notre porte.Encore un peu trop proche de Limbo, le jeu a pas mal de trucs bien à lui mais on sent qu'ils ont voulu rester sur leurs acquis.On passe beaucoup de temps dans l'eau... C'est pas le plus passionnant je trouve.L'ultime fin qui se termine sans surprise...