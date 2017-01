Le jeu Anima: Gate of Memories sorti l'année dernière sur PS4 et PC se voit offrir une nouvelle édition.Nommé Anima: Gate of Memories Beyond Fantasy EditionCette édition contient:-Le jeu-Un artbook de 52 pages-L'OST du jeu (25 pistes)-Un jeu de Tarot 22 cartes-Un art printLe tout pour 49.99$ sur Amazon.com