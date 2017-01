salut à tous , une petite vidéo de nos confrères de digital foundry , ils ont comparés nier automata ps4 vs ps4 pro , les plus grosses différences sont : -tourne en 900p sur ps4 alors que 1080 p sur pro . -ca pique les yeux sur ps4 (antialiasing en off) -légère chute de framerates sur ps4 normal .

posted the 01/03/2017 at 09:40 AM by zorrojohn436