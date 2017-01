Mon pc portable a rendu l'âme et je voulais savoir si vous me conseillez de prendre un nouveau pc portable ou une surface pro.



J'en ai besoin pour bosser mais pourquoi pas me lancer dans les émulateurs consoles de nes à GC WII DC etc mais je ne sais pas si sur une surface pro ca tourne aussi bien que ce qu'on peut faire sur les pc.



Aussi sur surface pro on peut tout brancher ?? DD externe, lecteur BR,DVD portable etc ??? ou ca marche comme un samsung tab s ???



merci d'avance pour vos réponses