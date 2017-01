Divers Jeu Vidéo

Bonsoir à toutes et à tous,Je n'avais pas l'intention de le faire, mais finalement, après avoir regardé mon étagère et mes jeux Gold, j'ai fini pas mal de jeux cette année. Et pourtant je bosse, c'est ça le pire. Ai-je une vie d'otaku/geek de merde ?Je ne pense pas au vu de toutes les murges et fiestas que j'ai quand même réussies à faire cette annéeAllez c'est parti pour le bilan des jeux finis en 2016 hors RPG.Alan Wake m'a été généreusement offert par Remedy et Microsoft dans la boite de Quantum Break.Je dois dire que je n'ai pas été déçu. Je ne suis pas spécialement friand des survival mais ici, l'ambiance m'a particulièrement touchée.J'adore Shining, Twin Peaks, L'antre de la folie. Et Alan Wake est un mix de ces trois monuments de cinéma.Il y a tellement de clins d'œil qu'il serait difficile de tous les lister.Mais l'ambiance rattrape tous les petits soucis de gameplay ou de la moindre répétitivité qu'offre le soft.Tout ça servi sur un scénario sans cesse en mouvement.Les effets de lumière ainsi que les passages de brouillard participent grandement à l'impression d'oppression et de suffocation que l'on ressent en jouant à ce jeu.Un must have.Note finale : 9/10Je dis que je ne suis pas fan des survival et voilà que je m'en tape un deuxième dans l'année ^^.Celui-ci est aussi une réussite totale.L'ambiance des premiers Alien est merveilleusement retranscrite.Les bruitages sourds dans les canalisations, les effets de lumières de gyrophares, les bruits d'ordinateurs, les cyborgs. Tout ça donne un savant mélange qui vous glace sans cesse le sang et vous bloque, vous brisant les jambes. Vous rendant flagolet et vous empêchant d'avancer par peur ou crainte de tomber face au terrible xénomorphe.Vous avez bien un détecteur de mouvement, mais c'est pire, car vous voyez la bête tourner autour de vous sans cesse, et n'osez sortir de votre petit placard à balai.Un super jeu doté d'une ambiance terrifiante, dans un huis-clos spatial.Note finale : 8,5/10Jeu offert avec le Gold.Un jeu devenu épique et porteur de plein d'espoir dans son hyopthétique suite avec le temps.Forcément, en plaçant la barre si haut, la chute fut très rude. Le jeu est vraiment mauvais.A l'image de FFXV, BG&E dispose d'une univers riche. Mais il est si peu exploité. 1 seule ville, 1 monde ouvert minuscule, alors qu'on s'attend à toujours plus.Et un jeu bourré de phases d'infiltration toutes plus laborieuses et chiantes.Tout ça pour un final massacré et totalement incohérent.En fait ça rappelle vachement FFXV lol.En tout cas, grosse déception pour ma part.Note finale : 2/10Encore un jeu offert avec le Gold.Mon premier Forza. Depuis SEGA Rally sur Saturn, les jeux de voiture ne me passionnent pas. Trop de voitures, trop de circuits, pour finalement trop de redondances. Et surtout fini la conduite arcade. Place à la simu bien lourde et ennuyeuse.Forza Horizon permet une digression à ce constat. Le jeu à une conduite presque immédiatement facile à prendre en main, mais ça reste loin du plaisir immédiat de l'arcade.Le jeu n'est pas dplaisant bien au contraire et on à vite fait de se laisser griser par la liberté offerte par la carte du jeu.Ca se laisse jouer, et c'est plaisant à regarder. Et la bande son participe au plaisir de rouler.C'est pas transcendental (mais je suis pas spécialiste des jeux de bagnole) mais ça se laisse jouer.Note finale : 7,5/10Toujours un jeu offert avec le Gold.Et heureusement j'ai envie de dire car je n'aurais jamais mis un kopek dans ce jeu de merde, il faut bien le dire.Alors oui, on peut le voir comme une parodie du jeu vidéo.Et oui, c'est vraiment délirant.... Mais pas plus de 5 minutes. après c'est poubelle. Même si ma fille s'éclate dessus de temps en temps. C'est d'ailleurs pour ça que je ne mets pas zéro pointé.Note finale : 0,5/10Ah, le Gold c'est cool quand même ^^.GRID 2 démarre super bien. Prise en main immédiate, plaisir de conduite. J'ai presque l'impression de retrouver mes sensations sur l'ancêtre SEGA Rally ou Daytona USA ou encore Virtua Racing.Les graphismes sont magnifiques.Mais il y a très peu d'environnements au final. Pour une campagne qui se veut beaucoup trop longues par rapport au nombre d'environnements et de circuits proposés.Si le jeu était moins long dans sa campagne solo ça aurtait pu être une tuerie, mais à la fin ça devient juste chiant.Surtout que quand on commence à passer Pro, toutes les courses se font exclusivement de nuit. On ne voit quasiment rien, et on ne profite plus des magnifiques graphismes. C'est très chiant.Dommage car le jeu partait sur les chapeaux de roues.Note finale : 6,5/10Jeu offert toujours avec l'abo Gold.Encore une fois un jeu ensensé par la critique. Mais je n'ai dû passé à côté. Le jeu ne m'ayant pas touché du tout. J'ai plutôt pesté sur son gameplay même si j'ai trouvé plusieurs passages très intelligents de game design.Mais ça reste un jeu qui ne me marquera pas du tout.Note finale : 4/10Je n'aime pas Minecraft. Mais je trouve le concept intéressant. Et comme j'ai plein de potes qui adore ce jeu. Je me suis lancé dans l'aventure Minecraft Story Mode.Et je confirme : Je n'aime pas Minecraft.Soit je suis passé à côté du délire, soit le jeu est vraiment nul. Le scénario est nase du début à la fin, les musiques sont nazes. Les personnages sont chiants. Rien ne sauve ce jeu TellTale. Pas même son humour pas drôle.Note finale : 1/10Jeu offert avec le Live.Une excellente surprise. A part Sherlock Holmes, ça faisait des lustres que je n'avais pas joué à un Point'n Click. et celui-là est de haut vol.L'ambiance est superbement dark. Le scénario se laisse suivre avec délice.Il n'y a que les combats contre les démons qui sont laborieux surtout à la fin.Sinon un jeu vraiment top que je conseille.Note finale : 8/10Un jeu que j'attendais avec beaucoup d'impatience.Malheureusement les aspirations cross media de Microsoft et remedy ont entachées le projet à mon avis.Le jeu est bien, mais il y a plein de trucs chiants. notamment les cinématiques réalisées avec de vrais acteurs. Tout sonne trop faux et c'est bien dommage.Le jeu s'expédie assez rapidement également.Mais le scénario à base d'Espace-Temps est un régal.Donc je ne sais sur quel pied danser avec ce jeu.Note finale : 8/10 quand même pour l'histoire.---------------------------------------------------------------------L'exception qui confirme la règle :Je l'avais oublié dans mes RPGs finis. Car sitôt que ce jeu est devenu rétrocompatible je l'ai réinstallé et je l'ai Re-finis.Et c'est cool, car le dernier succès qu'il m'avait manqué il y a 8 ans, bah je l'ai récupéré.Ce jeu est une perle du J-RPG.Il y a un scénario, des musiques fabuleuses, de beaux graphismes, des combats tactiques et retors, surtout au début. et plein de trucs à chercher et à trouver.Sans compter la fin qui dure et conclut très bien le jeu.Les persos sont charismatiques et pas chiants (enfin pas trop pour les deux gosses). On sent qu'il y a du vécu en chacun d'eux. Et les récits des rêves millénaires sont là pour en témoigner et nous faire vibrer parfois.Un jeu vraiment superbe à tous points de vue.Note finale : 10/10