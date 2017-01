Bonjour,



Je viens juste de m'abonner sur Netflix et je bénéficie du premier mois gratuit. Il y a cependant beaucoup de choses a regarder sur netflix et il est assez compliqué de faire le tri. Que me conseillez- vous de regarder en sachant que je suis ouverte a tous les styles ( un peu moins pour la romance tout de même.) J'ai déjà repérer quelques series comme Black Mirror ou Sense8 mais, niveau film, je ne sais pas du tout et je ne sais pas où commencer à chercher. Enfin, si vous pouvez me conseiller également quelques documentaires (j'ai lu je ne sais plus où qu'il y en avait sur l'histoire du jeu vidéo mais je n'ai pas les noms) ce ne serait pas de refus. Cependant, c'est surtout sur les series où j'espère le plus avoir vos avis.



J'attends vos conseil avec impatience !!!