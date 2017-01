He oui encore un post sur la NX.

J'ecris cette article car ca me fatigue de repeter toujours la meme chose sur cette console.

Ca m'ennerve les debats qu'il y a encore pour definir se qu'est la NX.



Donc pour resumer:

- La NX N'EST PAS UNE CONSOLE PORTABLE

- La NX N'EST LAS UNE CONSOLE DE SALON



C'est une logique INDUSTRIELLE et Nintendo le crie sur les toit: il vont sortir un nouveau concept, ils ne peuvent en aucun ca rentrer en concurence avec la PS4/One



Donc:

La NX est une Console Hybride!

Elle se presentera comme un gros ecran tactile (genre tablette avec tout les jeux Smartphone)

Elle aura un concept de manette detachable pour ameliorer le gameplay en position console portable

On pourra la poser sur un dock pour jouer sur sa TV.

Bien sur il y aura un gimmick Nintendo qu'on ne connais pas.

Apres si elle fait 1Tera, c'est deja parfait savant que se sera 3x plus puissant que la WiiU.



Donc stop le debat.

Pensez un peu a la réalité du marché économique et non au believe de certains



Ha si j'ai encore des chose a vous dire:

La NX n'aura pas la puissance d'une PS4

La NX ne ferra pas 4 Tera

Et la NX n'aura pas se bosst avec son dock.





Bonsoir a tous,Je suis un grand fan de l'actualité du net et particulièrement de Nintendo.Mais je déteste les pseudos journaliste qui nous annonce détenir la vérité alors qu'il connaissent QUE DALLE!(Laura Kate Dale, Emily Rogers, Julien Chieze)Ils lisent les meme actu que nous et font des SPECULATIONS! mais certain prennent ces paroles comme des vérités.Il faut faire une grande différence a des articles comme Eurogamer (qui eux sont des vrais journalistes qui ont des sources)POUR PREUVE: Un article que j'ai fait sur la NX en Aout 2016.Je suis vraiment dans le bon.....et pourtant je ne fessai que des spéculations.