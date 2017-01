Voici mon Avis sur le Démo du jeu Nier Automata :J'ai remarqué qu'un seul petit défaut selon moi, c'est le ton grisâtre à l'écran, mais ça colle à l'effet ferraille du jeu, donc ça ne me déplaît pas plus que ça. La caméra a aussi un peu de mal par endroit, mais rein de grave.Le reste, c'est du pur bonheur. Les musiques sont juste sublimes. Les graphismes sont assez jolies. Par contre, j'espère que les bandes grises lors des dialogues disparaîtront.Le personnage se déplace également très bien. Les commandes répondent parfaitement. Au niveau des combats, c'est très dynamique je trouve, avec des attaques au corps-à-corps et éloigné grâce au compagnon qui nous accompagne. Au niveau du boss, il est simplement impressionnant. Il y a aussi une scne forte en émotion.Même si le héros n'a pas autant la classe que Bayonetta, elle est tout de même charismatique. Il y a aussi beaucoup d’éléments à récupérer. Bref, tout ce que j'aime dans un jeu.Même si j'ai trouvé le côté RPG en retrait par rapport au côté beat'em all, ce jeu 'annonce tout simplement grandiose. Probablement un des grand jeu de 2017...Source : member15179.html