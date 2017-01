(@LauraKBuzz) a (encore) annoncé quelque chose sur son compte Twitter concernant les rumeurs autour d'un possible Mother 3 sur Virtual Console. Et bien, Laura Kate Dale vient de remettre un peu d'eau dans le moulin et présente de manière brute tout ce qu'elle sait sur le jeu.Tout d'abord, Mother 3 est pour l'instant prévu sur la Virtual Console de la Nintendo Switch au 2ème Trimestre 2017. Une annonce faite pendant l'event du 13 janvier.Elle annonce également une version avec traduction officielle (quid des langues, même si la plupart des titres VC sont traduits, mais corrigez-moi si je me trompe). Que de leaks en une soirée ! Laura Kate Dale est en feu !