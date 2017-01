Films, documentaires, animation...

Faisons le point sur certains des prochains ajouts qui vont intégrer le catalogue Netflix courant janvier. Bien entendu, le contenu est amené à s'étoffer en cours de mois, mais le listing ci-dessous vous présente d'ores et déjà ce qui a officiellement été annoncé. On commence cette nouvelle année avec les premiers ajouts déjà annoncés pour ce mois de janvier. On écope donc de pas mal de nouveauté et on démarre avec les films, parmi lesquels vous pourrez retrouver Pelé : La Naissance d’une Légende, Total Recall, The Place Beyond The Pines ou encore Clinical, Hero, Take The 10. Plusieurs spectacles viennent rejoindre la scène avec notamment Gad Elmaleh Part en Live. Coté séries, il y en a pour tous les goûts, pour les grands et pour les petits avec entre autres The Principal, la saison 1 de Power Rangers Dino Super Charge, Halo Legends, la saison 2 de Shadowhunters : The Mortal Instruments à raison d’un épisode par semaine par contre, la saison 1 de Tarzan et Jane, la saison 1 de Les Désastreuses Aventures des Orphelins Baudelaire, ou encore la saison 2 de Voltron : Le Défenseur Légendaire et celle de En Route : Les Aventures de Tif et Oh. Ce n’est là qu’un bref aperçu, je vous laisse donc découvrir plus en détails la liste des premiers ajouts annoncés…Retrouvez quelques bande-annonces sur le blog ->Des Vents Contraires le 01 janvierPelé : La Naissance d’Une Légende (documentaire) le 01 janvierJen Kirkman : Just Keep Livin’ ? (spectacle original) le 03 janvierTotal Recall (2012) le 04 janvierSans Sarah Rien Ne Va le 04 janvierHero le 04 janvierCoin Heist (film original) le 06 janvierMiss Sharon Jones! (documentaire) le 07 janvierJim Gaffincan : Cinco (spectacle original) le 10 janvierClinical (film original) le 13 janvierTeenage Cocktail le 15 janvierNeal Brennan : 3 Mics (spectacle original) le 17 janvierThe Client List le 18 janvierThe Place Beyond The Pines le 20 janvierTake The 10 (film original) le 20 janvierCristela Alonzo : Lower Classy (spectacle original) le 24 janvierGad Elmaleh Part en Live (spectacle original) le 24 janvieriBOY (film original) le 27 janvierThe Principal (saison 1) le 01 janvierPower Rangers Dino Super Charge (saison 1) le 01 janvierHalo Legends le 01 janvierShadowhunters : The Mortal Instruments (série originale, saison 2, un épisode par semaine) le 03 janvierOne Day At A Time (série originale, saison 1) le 06 janvierTarzan et Jane (série originale, saison 1) le 06 janvierLes Lalaloopsy (série originale) le 10 janvierLes Désastreuses Aventures des Orphelins Baudelaire (série originale) le 13 janvierThe Investigator : A British Crime Story (série originale, saison 1) le 13 janvierLoin De Chez Nous (saison 1) le 15 janvierFrontier (série originale, saison 1) le 20 janvierBitten (saison 1, 2 et 3) le 20 janvierVoltron : Le Défenseur Légendaire (série originale, saison 2) le 20 janvierTerrace House : Aloha State (série originale, saison 1 partie 1) le 24 janvierEn Route : Les Aventures de Tif et Oh (série originale, saison 2) le 27 janvierKazoopsi (série originale, saison 2) le 27 janvierRiverdale (série originale, saison 1, un épisode par semaine) le 27 janvierDocteur Foster (saison 1) le 31 janvier