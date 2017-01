(@LauraKBuzz) vient d'annoncer sur son compte Twitter que le jeu The Legend of Zelda:Breath of The Wild, dans sa versionest sûr à 100% de sortir le jour de la sortie de la Nintendo Switch. Elle déclare également avoir vu du matériel (publicitaire?) qui confirmerai la sortie américaine.Elle déclare également qu'elleles disparités entre ses sources (à, ses sources depuis le début et à, qui a donc géré la com du jeu sur le territoire américain avec les events TGA et Fallon). Elle déclare également n'avoir aucune information concernant la version Wii U.Bref, c'est un peu la guerre entre Satoru Shibata et le tandem Reggie Fils-Aime / Bill Trinen.Elle fait ensuite unesur ce qui peut expliquer cela, notamment le très entendu report de la version européenne, ce qui n'est pas arrivé depuis Zelda: The Minish Cap (où la situation était inversée, avec une sortie JAP/EU en novembre et une sortie US en janvier), ou bien le fait que la version Wii U soit la seule à être reportée. Les deux informations seraient lourdes de sens pour les fans.Dans un dernier tweet, (alors là, CORRIGEZ-moi si je me trompe parce que j'ai pas réussi à traduire correctement) Laura Kate Dale insiste sur le fait que plus d'un magazine (peut-être européens) ont obtenu des informations de Nintendo (en tout cas c'est comme cela que je le comprend) avec une date de sortie claire, pas d'autres infos là dessus.Bref, c'est clairement la discorde entre les deux divisions de Nintendo, peut-être un peu plus d'informations dans la semaine, avec Emily Rogers qui prépare un rapport sur plusieurs nouveaux sujets, dont Zelda BOTW ou les Joy-Con mais également Laura Kate Dale, qui travaille à réunir toutes les infos qu'elles a sur un gros rapport.Source: https://twitter.com/LaurakBuzz Merci énormément à Coco98bis pour m'avoir aidé à placer les photos !