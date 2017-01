Alors oui je suis un grand fan de productions japonaises et c'est une des raisons qui fait que joue essentiellement sur PS4 sur cette gen.Alors niveau believe y a du concret et du moins concret mais si je devais résumer je dirais:Pour les productions made in Sony, j'attends le nouveau jeu de Toyama en espérant que cela soit un nouveau Siren.Un nouveau jeu en collaboration avec la Team de Bloodborne.Une suite à Soul Sacrifice.Et un nouveau J-RPG (une rumeur qui tourne depuis 2015), mais toujours rien.Après chez les tiers, j'attends le nouveau jeu de course de Genki qui devrai être dévoilé dans 3 jours.Les deux jeux de Mistwalker : le portage de Terra Battle et le jeu en collaboration avec Sillicon Studios.Le nouveau jeu de Mizuguchi.Le nouveau jeu d'Itsuno.Le nouveau jeu de Seiichi Ishii (Tobal)Le J-RPG d'Atlus annoncé y a quelques jours.Et un nouveau Monster Hunter (une rumeur parle d'un opus PS4 spécialement taillé pour l'occident)Dans tout cela y a du plus ou moins concret mais c'est déjà pas mal.En espérant voir ces annonce en 2017 sur PS4 et quelques surprises.Après dès 2017 Murayama (Suikoden) et Matsuno et Masato Kato seront libre...