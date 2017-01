Bonsoir tout le monde Aujourd'hui voici la vidéo découverte de Star Wars Battlefront sur psvr Une merveille ! et très impressionnant , un rêve pour ceux qui sont fans de star wars Que la triforce soit avec vous ! Bon visionnage à tous et à toutes

Who likes this ?

posted the 01/02/2017 at 04:01 PM by link84