Voici une Information autour de la Xbox Scorpio :L'année 2017 ait commencé, donc Microsoft peut commencer sa promotion pour sa prochaine console. Selon Aaron Greenberg, la console sera une bête. Il précise en effet que 2017 sera l'année de la Xbox Scorpio et espère que les joueurs seront prêts à accueillir la bête. Josh Stein a tenu des propos similaires. Les fans ont mordu à l’hameçon et demandent maintenant une date de sortie. Phil Spencer avait lui cependant tenu des propos plus modérés, en déclarant que 2017 sera une bonne année pour la Xbox One. Il reste maintenant à attendre une annonce officielle du prix et de la date de sortie. Peut-être à l'E3 2017...Source : http://segmentnext.com/2017/01/02/xbox-one-scorpio/