Bonjour a tous,

Après un prologue sur mon pseudo régulariser par jeanouillz.



Je me présente a vous je m appel Ramzi ̶2̶5̶ 26ans et j habite Mulhouse dans le nord-est la ou la choucroute et les bretzels coulent a foison.



Concernant les jeux-videos je n ai pas de préférence même si je délaisse la one au profit de la ps4 cela fait de moi un pro-S malgré moi.



̶j ̶a̶i̶m̶e̶ ̶l̶e̶ ̶k̶a̶r̶a̶t̶é̶,̶ ̶l̶e̶ ̶k̶u̶n̶g̶ ̶f̶u̶,̶ ̶l̶e̶ ̶t̶a̶i̶ ̶k̶w̶e̶n̶d̶o̶,̶ ̶l̶e̶ ̶f̶u̶l̶l̶ ̶c̶o̶n̶t̶a̶c̶t̶ ̶e̶t̶ ̶l̶e̶s̶ ̶f̶l̶e̶u̶r̶s̶



Je voulais dire j aime la japanimation, les nouvelles technologies et les jeux-videos bien entendu.



Ça fait déjà quelque années que je viens sur le forum tel un voyeur,stalker sans jamais m y inscrire tout en lisant les différents articles qu on y trouve essentiellement ceux des blogs sur la gauche.

Chose faites désormais.



Je posterai des photos de ma collection dans la semaine.



Merci a vous d avance pour votre accueil.



ps: désolé pour le manque de ponctuation ou de grammaire j écris sur un clavier QWERTY japonais.