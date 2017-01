Divers Jeu Vidéo

Un J-RPG qui commence parfaitement bien, à l'ancienne. Avec, fait plus rare pour la 3DS, de magnifiques graphismes et bien mis en valeur pour l'effet 3D.Pour le reste, le jeu se veut plutôt classique mais c'est une direction assumée et c'est ce qu'on lui demandait.Reste la dernière partie du jeu que j'ai trouvé bien trop fastidieuse et bien trop facile niveau scénario. D'autant plus qu'il faut se forcer avec du levelling bien gras vers la fin du jeu. c'est dommage, car ça casse le rythme entrepris depuis le début du jeu.La fin est d'autant plus décevante et on ne reviendra pas sur le soft ensuite.Note finale : 6/10Rien à redire, c'est l'expérience W-RPG de cette génération, y a pas à tortiller là dessus.Les quêtes annexes sont aussi épiques que la trame principale de l'histoire et les graphismes sont à couper le souffle.J'émettrai un bémol sur la prolifération de mini quêtes FEDEX. Tuer des mini boss, exploser des nids etc... c'est chiant et ça sert à rien.Pour le reste c'est du tout bon. L'ambiance sonore se pose là. Les combats sont en temps réel mais tactiques. Tout ce qu'il faut pour ne pas s'ennuyer. Surtout en y passant près de 100 heures dessusNote finale : 9/10J'ai acheté ce jeu à sa sortie, mais je l'ai trouvé tellement frustrant que j'ai vite lâché l'affaire. Je ne devais pas être mentalement préparé à me lancer dans ce A-RPG punitif à souhait.Toujours est-il qu'au final j'ai recommencé le jeu cette année 2016,et je ne l'ai pas lâché une seule fois. Il est vraiment rafraîchissant.Et la direction artistique est magnifique. J'adore cette Dark Fantasy, hyper classe.Et ne parlons pas du level design qui relève du génie absolu. Tout en verticalité. C'est vraiment impressionnant tout ces embranchements et ces raccourcis.Le jeu a une réputation du jeu punitif. Il l'est, c'est vrai. Mais, on s'y fait. Au début on a peur de perdre ses âmes mais c'est pas grave. On en grapille quelques unes, on augmente ses stats. On tombe sur des armes puissantes, etc....Les boss sont ultra charismatiques, le jeu est énigmatique, son univers étant subreptiscement détaillé par des infos sur des objets ou de rares dialogues avec des PNJs. C'est un jeu libre à l'interprétation. L'ambiance y est lourde, on y entend des claquements, des grincements, des chuintements, des grogements... tout ça participe à cette étrange atmosphère qui nous absorbe littéralement.J'ai vraiment aimé ce jeu qui mérite son 10Note finale 10/10Et voilà, encore une sacré aventure qui se termine. Ouf !Cet épisode m'en aura aussi fait baver. Mais bizarrement, dans le premier c'est plutot à partir de la seconde moitié du jeu que j'en ai le moins chié. Alors que pour Dark Souls II, j'ai littéralement bouffé ma manette à partir de la seconde moitié du jeuToujours est-il que, malgré que ce soit un jeu de la génération précédente, la direction artistique de certains environnements, rend le jeu vraiment très beau et contemplatif. Surtout un endroit que j'ai trouvé magnifique qui se trouve entre la forteresse d'Aldia et l'Aire des Dragons.L'univers et le scénario sont toujours autant libres à l'interprétation que le premier opus. Pour ma part, vu ce que j'ai vécu dans ce second épisode, je suis persuadé qu'il est bien la suite chronologique du premier. Même si cela se passe des millénaires plus tard.Le boss de fin est aussi facile que celui de Dark Souls premier du nom. Mais il faut bien s'y préparer quand même.Dans l'ensemble j'ai trouvé le jeu plus facile, excepté certains passages vraiment retors.Sorti de ça, l'ambiance est toujours excellente avec toujours des PNJs au top du bizarre et une direction artistique inspirée. Sauf pour la mjorité des boss que j'ai trouvés bien moins charismatiques.Le level design est sauvé par la beauté des architectures, car on a accès à la téléportation entre les feux dès le début du jeu. Donc il y a un hub central, mais il n'y a plus tous ces raccourcis entre les zones. Là ce sont plutot des zones détachées entre elles, ça fait vraiment bizarre desfois.Enfin, le jeu est un tout petit peu moins bien que le premier dans l'ensemble, mais il reste excellent.Note finale : 9,5/10Quand tu attaques Fire Emblem Fates, tu t'attends forcément à ce qu'il soit aussi épique que Shining Force III. Avec son scénario en 3 parties, on est en droit d'attendre un truc énorme.Au final, tu finis l'épisode "Héritage", on va dire le "premier" scénar, et ton attente retombe comme un soufflet....Univers très peu détaillé, scénario basique, avec des twists ultra téléphonés et fidèles aux scénarios japoniais... on se fait chier de bout en bout, même le combat final n'est pas aussi épique que celui du premier Shining Force malgré les similitudes .C'est mon premier Fire Emblem, et j'ai pas très envie de faire Conquête et Révélation car j'ai peur de la niaiserie naïve et du manichéisme qu'on arrête pas de trouver ces dernières années dans les productions RPGs-jap.Etant un amateur des Premiers vrais Shining Force, il me manque l'exploration et une vraie relation entre les personnages. Ici, le fait que chaque protagoniste est susceptible de mourir définitivement, bah ça reste assez superficiel niveau relations.Il y a bien, le coup des enfants, mais c'est expédié de façon assez abrupte pour un résultat qui ne sert à rien.On m'avait vendu Fire Emblem comme la référence, et on en est très loin pour moi. La référence c'est Shining Force I, II, CD et III. Point barreNote Finale : 3/10Jeu mignon sympathique avec des combats tactiquement sympas. Le scénario reste aussi caricatural que ceux des point n click de l'époque LucasArts. Mais ça reste hyper simple quand même et le jeu est aussi très facile. Moins de six heures pour le terminer, heureusement que le jeu était offert avec l'abonnement gold.Loin d'être le rpg du siècle mais il fait passer le temps entre deux dark souls, histoire de décompresserNote finale : 5,5/10Bon un joli conte de terminer.Les combats sont sympas. L'histoire un peu culcul. OK ne sait pas vraiment si ça se destine à un public très jeune pour les petits ou à un public adulte pour les combats tactiques.Ça se laisse suivre, c'est joli. Ce que j'aime bien c'est le parti pris assumé la direction artistique. Après c'est pas foufou foufou comme rpg au final.Note finale : 7/10Un monument du RPG de la 16 bits de SEGA porté en "HD".Le jeu est franchement sympa, et le scénario tient en haleine durant ces 24 heures environ.Mais le manque de liberté pendant une grosse partie du jeu, les niveaux ultra labyrinthiques, les énigmes alambiquées, la pluralité des dialogues mais paradoxalement le manque d'informations concrètes, et surtout le côté punitif des combats de boss qui utilisent leurs meilleures attaques à chaque tour font que ce RPG n'atteint pas le haut du panier en terme de gameplay. Par contre niveau scénario c'est autre chose, on est au top du top.Donc je dirais qu'il faut le faire au moins une fois car la fin est très bien à mon sens.Pour les + : les musiques sont vraiment au top.Note finale : 8,5/10Pour un jeu de 1989, je trouve que le jeu est excellent si on se remet dans le contexte. Graphiquement il est bien, les musiques sont vraiment top et sont toutes cohérentes avec l'univers. Surtout si on compare à du FF1 ou 2 de la même époque, Phantasy Star II est largement au-dessus techniquement et scénaristiquement que musicalement parlant.En tout cas, j'en aurais chié pas mal, mais pas si longtemps.Je pensais passer 50 heures sur le jeu, et je l'ai fini en 25 heures. Dont au moins 10-12 heures de levelling. Le jeu est vraiment ardu. Et là je dis merci au portage 360 qui permet de sauvegarder n'importe où, comme l'objet Visiphone bien caché dans le jeu. Les donjons sont hyper labyrinthiques, à part Phantasy Star I, aucun j-rpg que j'ai pu faire n'est aussi retors dans le level design des donjons. Oo. Et là je dis merci au Hint Book, qui, bien qu'il n'offre pas le tracé à parcourir dans les donjons, offre tout du moins les cartes des donjons.Mais même avec ça, ce n'est pas forcément une sinécure, entre les ascenceurs et les trous, il est vraiment difficile de s'y retrouver et de trouver le bon chemin. Surtout dans des donjons qui ont plusieurs étages, des couloirs en pagaille et des murs en veux-tu en voilà.Concernant le scénario, il avait pour mérite, en 89 d'être original. Et je pense qu'il est toujours, avec une forte inspiration venant tout droit de la S-F des années 70, j'imagine bien les développeurs se prendre des p'tits shoots pendant le développement du jeuNote finale : 8/10Fable Anniversary sur Xbox 360 terminé.Bah c'était bien daubé, la réalisation est à chier. Les musiques oubliables. Le jouabilité horrible. Les combats sont un fardeau. Et cerise sur le gâteau : déjà que l'histoire est moyenne, la fin dure 5 secondes. Y a rien d'épique là dedans.On va passer à Fable II maintenant lol.À savoir : ne surtout pas installer les jeu sur le disque dur de votre 360. Ça fera du bruit malheureusement mais sinon vous aurez de gros lags et surtout de très fréquents freezes.Note Finale : 2/10Ce Fable II se rapproche déjà bien plus des promesses que Molyneux avait tenues pour le premier épisode.La réalisation est bien au-dessus du premier, y compris de Fable anniversary, sorti après le III, mais qui est à chier niveau réalisation générale.Le II se laisse jouer et suivre sans trop de difficultés, les combats sont bien mieux gérer que dans le premier opus, mais ça reste un gros bordel pas forcément très jouables sur la fin.Le système des jobs est sympa pour gagner du pognon mais c'es ttrop long et ennuyeux.Les intéractions sociales sont bien plus diversifiées, mais ne servent pas à grand chose. Et si, comme moi, vous avez tous un tas de RPGs sur le feu, ça m'étonnerait que vous vous attardiez sur ce genre de détails.Les graphismes sont donc plutôt jolis malgré un flou constant en mouvement qui faitmal aux yeux. On finit par s'y habituer mais c'est difficile quand même.L'histoire est mal menée également.Au final un jeu très moyen qu'on oubliera vite. Je vais enchainer direct sur le 3eme épisode sans grande conviction vu la déception des deux premiers. :/Note Finale : 6/10C'est le Fable le plus court mais aussi le plus intéressant. Avec des actions qui ont de vraies conséquences pour la seconde partie du jeu ainsi que sa fin.Techniquement le jeu tient vraiment la route et est bien plus solide à ce niveau que Fable II et Fable Anniversary.Pour les combats c'est toujours aussi moyen je trouve, par contre, dans cet épisode j'ai bien plus utiliser la magie à 75% du temps alors que je n'y touchais quasi pas dans les épisodes précédents.Il y a aussi un peu trop de quêtes Fedex mais elles ne sont obligatoires que si vous voulez ouvrir tous les coffres de la route du pouvoir.Par contre l'histoire et les grosses quêtes annexes sont bien mieux menées. Le jeu est bien mieux réalisé et on se plait plus à le parcourir.A part le flou, style effet de motion Blur qu'on se tape en quasi permanence, le reste c'est du tout bon. L'histoire se révèle basique et peu approfondie mais riche en aventures diverses.Meilleur Fable de la trilogie.Note finale : 8,5/10Le plus mauvais FF sorti.Avant je mettais FFX à cette place, mais FFXV fait bien pire. A part l'OST sympa,mais occultée par l'ost des anciens FF, et le lien entre les persos principaux qui est bien fait. le reste est à jeter à la poubelle.En effet, les quêtes secondaires n'ont de quêtes que le nom. ce sont surtout des courses à faire pour des fainéants de premier ordre. on se fait chier de bout en bout et c'est pas la clarté du scénario et l'incohérence de l'univers qui vont rattraper tout ça.Une fois le jeu fini on fait le bilan :51 h de jeu dont 20 heures assis le cul dans une bagnole. 577km en voiture, 370kms à pied et 25kms à dos de Chocobo. c'est cool les statsmais on s'en tamponne le coquillard....Le jeu est nul, les combats sont brouillons et bien trop faciles.Les raccourcis dans le scénar sont énormes et bien trop faciles.Tout est à interprétation, bon courage pour comprendre le pourquoi du comment et surtout la fin du jeu.Note Finale : 3/10------------------------------------------------------------------------Voilà, l'année 2016 est terminée.Je vous souhaite à toutes et à tous que du bonheur pour ce qui va venir cette année, en l'occurrence Persona 5 dans une langue compréhensible pour moiEt une année a priori placée sous la houlette des 30 ans de Final Fantasy.En hommage à cette série, j'ai attaqué les épisodes principaux et leurs spin offs que je comptent bien refaire ou faire et finir avant le 31/12/2017.